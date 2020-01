Libia, la via per la stabilità passa per il summit di Berlino

Stavolta tutto si muove come un orologio. Il premier libico Al Serraj si intrattiene a Roma con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per oltre tre ore. Insieme si presentano davanti alle telecamere e insieme dicono sì al cessate il fuoco e alla Conferenza di Berlino. Quasi in contemporanea Angela Merkel vola a Mosca per incontrare Vladimir Putin e tutte e due dicono che le armi devono smettere e che è opportuno ritrovarsi al più presto nella capitale tedesca per discutere di Libia, sotto l'egida delle Nazioni...

Ultimo aggiornamento: 10:14

