Libia, Erdogan pronto a intervenire. Conte invia una nave e chiama la Ue

di Marco Conti

L'invito dell'Italia resta quello del cessate il fuoco, non allenta il pressing su Bruxelles - al punto che potrebbe chiedere di discutere di Libia nel consiglio europeo di venerdì - ma l'invio della fregata della Marina Militare Federico Martinengo nell'Egeo è il segnale che anche l'Italia potrebbe cambiare qualcosa nella gestione della crisi libica. Scelta in bilico/ L’appoggio ad Haftar rompicapo per l’Italia - di A.Orsini IL DRONE L'operazione militare era in agenda, ma...