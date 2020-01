Libia, le forze di Haftar annunciano il cessate il fuoco dalla mezzanotte

Svolta in Libia. Ahmed Al Mismari, portavoce dell'Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, ha annunciato in un video il cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte. Una dura rappresaglia, ha affermato, verrà attuata contro chi non lo rispetterà.

«Il generale comandante delle Forze armate arabe libiche ha dichiarato un cessate il fuoco e la fine delle operazioni militari a partire dalla mezzanotte del 12 gennaio purché l'altra parte si impegni al cessato il fuoco», si legge nella dichiarazione della tregua da parte di Haftar. «La risposta sarà dura nel caso di ogni violazione della tregua», si aggiunge.

Le parole di Conte. «Le forze di Haftar hanno accettato il cessate il fuoco: è il primo passo per perseguire una soluzione politica. Ancora tanta strada da percorrere, ma la direzione è quella giusta». Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.



