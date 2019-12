Leone sbrana un uomo in un'area residenziale di Nairobi in Kenya: è caccia al felino

Lo riporta Bbc News Africa, specificando che ai residenti è stato detto di rimanere in casa mentre la ricerca continua. L'ansia cresce nella zona in cui ieri mattina sono stati trovati i resti di un uomo parzialmente mangiato da un leone, che si ritiene si sia allontanato dal vicino Parco nazionale di Nairobi. Kws ha dichiarato di essere rattristato per la tragica morte e ha inviato una squadra di ranger e un veterinario per localizzare e tranquillizzare il leone.