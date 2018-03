Lele Joker, addio al baby youtuber che ha commosso il web: "Inseguite i vostri sogni, vi aiuta a star bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Inseguite i vostri sogni, perché vi aiuta a stare bene». Solo una delle tante lezioni di vita che negli ultimi mesi, questo bimbo didiventato famoso su, ha dispensato prima di andarsene per sempre. Una giovanissima vita spezzata troppo presto da un male incurabile che però non ha impedito a Gabriele, noto con l'alias di, di comunicare con il web e di commuovere tutti. Non è un caso, d'altronde, se un utente, alla notizia della morte di Gabriele, ha commentato così: «Nove anni ed in poche settimane mi ha spiegato più lui della vita di decenni trascorsi da autodidatta. Un abbraccio forte a tutta la splendida famiglia. Ciao Campione, continua a contare il fiume di Like lì tra la stelle».Già, perché Gabriele era approdato quasi per gioco su, mostrando però grandi capacità comunicative mischiate all'innocenza e alla dolcezza dei bambini. Lui, all'inizio, aveva confessato: «Voglio diventare uno, e ci sto riuscendo. Queste sono lacrime di gioia. Comunque, aspetto da voi consigli su come concludere i miei video, vorrei migliorarli».Le parole di Lele Joker, nei video pubblicati negli ultimi tempi, somigliano a quelle di un life-coach: «Ragazzi,. Io, ad esempio,e questo farò: mi laureerò perché voglio aiutare le persone a stare meglio, inseguire i sogni fa bene e stimola il cervello». Non è riuscito a realizzare questo sogno, ma è riuscito a raggiungere l'obiettivo che si era prefissato, quello di avere 10mila iscritti al proprio canale: ne poteva vantare oltre 118mila. Tutto merito di una dolcezza innata («Per i bambini l’amore è quando una persona ne bacia un’altra e baciandosi fanno un figlio»), ma anche di riflessioni molto profonde per un bimbo della sua età: «Ci sono cose che mi rendono triste, sono malato e non ho una vita normale, ma vi prego: non scrivetemi cose brutte o tristi, perché». Ciao, piccolo angelo saggio.