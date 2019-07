Lecca gelato e lo ripone nel congelatore del supermercato: rischia 20 anni di carcere

di Marta Ferraro

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) June 29, 2019

É diventato virale il video che ritrae una giovane che per scherzo lecca la confezione di un gelato e lo ripone nel congelatore del supermercato. La ragazza che credeva di fare solo uno scherzo, probabilmente non immaginava che quel video sarebbe stato visto ben 11 milioni di volte e che per la sua bravata potrebbe affrontare fino a 20 anni di carcere, secondo quanto riferisce la, citando fonti locali di Lufkin.Le immagini della sequenza mostrano come una giovane donna al momento non identificata apre una confezione di gelato della Blue Bell Creameries, la lecca e poi ridendo la ripone nuovamente nel congelatore. La Walmart intanto ha annunciato di aver chiesto il ritiro di tutte le confezioni di quel particolare gusto di gelato dal punto vendita, mentre gli investigatori hanno stabilito che l'episodio si è verificato in una struttura di Walmart nella città di Lufkin, in Texas.Secondo quanto riferito dalle fonti locali i detective hanno ottenuto unregistrato dalle telecamere di sorveglianza che hanno registrato il passagggio di una donna che corrisponde alla descrizione della sospettata. Gli agenti, dunque, stanno solo attendendo di verificarne l'identità prima di emettere il mandato di arresto. La donna potrebbe affrontare un'accusa criminale di secondo grado per manipolazione di un prodotto di consumo, secondo quanto stabilito dal dipartimento di polizia di Lufkin in una e-mail alla NBC News. L'accusa comprende una pena detentiva da 2 a 20 anni e fino a 10.000 dollari di multa, secondo il codice penale del Texas. Gli investigatori, inoltre, si stanno consultando anche con ladegli Stati Uniti per valutare eventuali ulteriori accuse federali.