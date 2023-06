Mance negate alla cameriera in malattia, il capo: «Per questa settimana niente anche se hai lavorato»

Mance negate alla cameriera in malattia. Nelle ultime ore è diventata virale su Twitter una conversazione WhatsApp tra una dipendente e il suo capo.

Mance negate alla cameriera, lo scontro

Lei risponde che ovviamente era a discrezione del medico. Poi scrive al suo capo per dirgli che ha bisogno dei soldi della mancia per arrivare a fine mese, e ancora una volta l'albergatore lascia una risposta che ha indignato migliaia di persone su Twitter. "Buongiorno, per il momento questa settimana abbiamo deciso di non darti la mancia", ha detto. Una frase che né lei né molti sui social network sono riusciti a capire. La cameriera gli ha risposto che aveva lavorato per cinque giorni e che aveva diritto a quella mancia e come può essere che l'azienda si tenga i soldi che le appartengono.