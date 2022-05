Lanciafiamme russi Solntsepek, ecco come Putin sta avanzando. Ucraina: «Ci bruciano vivi»​

Esplosioni multiple e devastazione. La Russia sta impiegando la miglior parte dell'arsenale per vincere la guerra in Ucraina. Il video pubblicato dall'esercito di Zelensky mostra gli effetti del lanciafiamme russo Solntsepek. Una tra le armi più pesanti a disposizione dei soldati di Putin. «Alcuni partner evitano di fornire le armi necessarie per paura dell'escalation - tuona il consigliere presidenziale ucraino, Mikhaylo Podolyak -. Escalation, davvero? La RF usa già le armi non nucleari più pesanti contro 🇺🇦, bruciando vive le persone. Forse è arrivato il momento di rispondere e di darci gli MLRS?».

This is 🇷🇺 Solntsepek flamethrower system. Some partners avoid giving the necessary weapons because of fear of the escalation. Escalation, really? RF already uses the heaviest non-nuclear weapons against 🇺🇦, burning people alive. Maybe it's time to respond and give us MLRS? pic.twitter.com/6M1NFRw6xQ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022

Lanciarazzi russo Solntsepek, le caratteristiche

Il Solntsepek, o TOS-1A, è un sistema di lancio di razzi multibarici. Il sistema è dotato di una batteria di razzi incendiari o termobarici e ha un'elevata capacità distruttiva. I sovietici lo chiamavano "lanciafiamme pesante". Il TOS-1A Solntsepek «impiega razzi non guidati di calibro 220 mm dotati di una testata termobarica o incendiaria per bombardare la fanteria nemica e distruggere l’equipaggiamento militare e le fortificazioni con un’esplosione volumetrica (nel caso di impiego di testata termobarica)», secondo quanto riportato dal sito aresdifesa.it. Il TOS-1A, montato su uno scafo del carro armato T-72, si legge ancora, "non ha un contraltare in Occidente" dove invece "si fa ricorso al MLRS dotato di razzi a guida di precisione con testata ad alto esplosivo o a sistemi di lanciarazzi di calibro minore per razzi esplosivi non guidati". Sul TOS-1A sono montati 24 razzi che pesano 217 chili, la gittata secondo alcune fonti sarebbe superiore ai 10 chilometri, generalmente è accreditata una portata non superiore ai sei".