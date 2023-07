Coppia invita un lama come testimone dello sposo al matrimonio: «È stato un sogno»

Una coppia a New York ha trascorso una serata indimenticabile con un ospite molto speciale il giorno del loro matrimonio. Tara e Adam sono amanti degli animali.

Lei in precedenza aveva parlato con la sua famiglia del suo desiderio di possedere un giorno una fattoria di lama. Così sua madre ha avuto l'idea di estendere un invito a un elegante lama di nome J.

Con l'aiuto di Llama Adventures at Buffalo Creek Llamas, la madre della sposa ha realizzato il sogno di sua figlia, portando l'adorabile lama al matrimonio. J ha anche accompagnato la sposa lungo il corridoio e ha posato per una foto con la coppia, indossando uno smoking classico, abbinato a un papillon rosa e guanti bianchi.

Testimone dello sposo

“Grazie Adam e Tara per aver permesso a J di essere parte del tuo grande giorno. Congratulazioni per le tue nozze!", Llama Adventures ha scritto su Facebook. La sposa era così felice con l'ospite speciale che ha deciso di includerlo nella cerimonia, in piedi come testimone dello sposo accanto ad Adam.

Le foto di rito

J si è preso un momento per posare con le damigelle ed è stato nutrito con delle carote dopo la cerimonia. "Che distinto gentiluomo", ha scritto una persona, mentre qualcun altro ha commentato, "Il ragazzo più bello di sempre", aggiungendo: "Voglio essere amico di questa coppia".