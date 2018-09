Perse i suoi 8 figli 22 anni fa, oggi racconta: «Ero disperata, Lady Diana mi invito a pranzo e mi salvò»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un "octomamma", i cui otto bambini sono morti dopo il parto, ha rivelato a distanza di 22 anni che la principessa Diana l'ha salvata dal suicidio e dalla depressione. Mandy Allwood, oggi 53enne, ha raccontato che gli abbracci di Diana sono stati di grande conforto mentre lottava per affrontare il dolore di perdere tutti i suoi piccoli.A raccontare la sua storia è stato il Mirror . La mamma era diventata famosa in tutto il mondo quando era rimasta incinta di otto gemelli nel 1996 dopo un trattamento di fertilità, dando alla luce sei maschi e due femmine dopo solo 24 settimane. Ma i piccoli non sopravvissero e la madre fu lasciata devastata.E così Mandy era caduta in depressione. E, in occasione del ventiduesimo anniversario della loro morte, ha rivelato la sua storia. La principessa Diana si è messa in contatto con lei cinque settimane dopo la tragedia inviandole un invito a pranzo. E così le due donne si sono incontrate. «Mi ha abbracciato, mi ha mostrato sostegno e mi ha detto che le piaceva il mio vestito», racconta Mandy al Mirror.«Quando ci siamo incontrate per la prima volta dice la donna - Lady D mi ha detto "grazie per avermi tenuto fuori dalle prime pagine dei giornali". È stata una grande spinta per me. Diana mi ha rivelato che anche lei aveva lottato con la depressione». Gli incontro tra le due donne erano proseguiti fino a un anno prima della morte di Lady D.E ancora dice Mandy: «Abbiamo parlato della sua depressione e dei miei attacchi di panico e lei mi ha detto che era stata anche lì. Abbiamo parlato della sua famiglia e ha parlato molto di Charles e Camilla».Mandy aveva sempre desiderato i bambini con il suo compagno Paul, ma aveva subito ripetuti aborti prima della cura per la fertilità, voluta per aumentare le sue possibilità di concepimento. Poi la tragedia, la depressione, e l'ultimo consiglio di Diana: «Non dimenticherai mai il tuo bambino o la tua bambina, mi disse - racconta Mandy - ma non puoi cambiarlo, avrai sempre quei ricordi e lo supererai».