Ruba i soldi del regalo di Natale a un bimbo di 4 anni in un negozio di giocattoli. La polizia inglese diffonde la sua foto: «Chi lo conosce ci contatti»

Ha sottratto 60 sterline a un bimbo di 4 anni in un negozio di giocattoli. Rubati al piccolo che li aveva ricevuti come dono di Natale. E la polizia scatena la caccia all'uomo diffondendo l'immagine del presunto ladro ripresa dalle telecamere di sicurezza del negozio: «Chi lo conosce, ci contatti».

Ruba 60 sterline a un bimbo di 4 anni

Il presunto furto è avvenuto all'Anglia Retail Park in Bury Road a Ipswich, capoluogo della contea inglese del Suffolk, in Gran Bretagna, lo scorso 27 dicembre. Il bimbo era al negozio con la madre. Ha accidentalmente lasciato cadere i soldi sul pavimento del negozio. Si presume che il denaro sia stato preso da un uomo che ha lasciato il locale facendo finta di nulla e senza riconsegnarlo. La polizia di Suffolk ha quindi diffuso l'immagine della videosorveglianza che lo ritrarrebbe. L'uomo nell'immagine indossa un cappello nero, una giacca nera, una sciarpa e pantaloni chiari. Anche le sue scarpe sono nere.

Il regalo di Natale

La mamma del piccolo, Demelza Wilson, ha raccontato che suo figlio Dougie aveva ricevuto la piccola somma come regalo di Natale e voleva spenderla per comprare un nuovo giocattolo. «Chi riconosce l'uomo dell'immagine - è la comunicazione della polizia - deve contattare le forze dell'ordine, anche in maniera anonima. Vogliamo rintracciarlo e interrogarlo in merito a quanto avvenuto».