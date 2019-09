Ladro entra in casa e si prepara la colazione: arrestato 19enne

di Marta Ferraro

In Florida USA , un ladro è entrato in un'abitazione privata ha fatto colazione e, una volta scoperto, ha mandato a dormire il proprietario, secondo quano riportati dai media locali. Il sospettato - un marine americano di 19 anni - avrebbe agito sotto l'influenza dell'alcool.LEGGI ANCHE Ladro beffato, mentre rapina un negozio gli rubano l'auto parcheggiata di fronte Il fatto ha avuto luogo la mattina del 3 settembre, quando il giovane marine è entrato in una casa nella città di Safety Harbor, attraverso una porta sul retro che non era stata chiusa a chiave. Il padrone di casa sentendo dei rumori si è svegliato, è sceso in cucina e ha trovato l'intruso che si preparava la colazione. Quando il giovane è stato scoperto, ha chiesto al proprietario di tornare a letto.Il proprietario della casa ha chiamato il 911 dopo che il giovane è fuggito. Poco dopo, il marine è stato arrestato dalla polizia in una zona boschiva vicino all'abitazione. La polizia ha identificato il sospettato come Gavin Crim, marine americano di 19 anni.