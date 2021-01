«L'Unione Europea ha pagato più di 100.000 sterline in sovvenzioni al laboratorio cinese di Wuhan, al centro dei sospetti sulla pandemia globale per aiutare a finanziare la sua controversa ricerca sui coronavirus». La rivelazione - riportata dal Daily Mail - arriva due settimane dopo che il Dipartimento di Stato americano ha puntato il dito contro il laboratorio, l'Istituto di virologia di Wuhan appunto, affermando che l'intelligence statunitense aveva prove che i suoi lavoratori si sono ammalati di sintomi simili a Covid nell'autunno 2019, settimane prima che venisse lanciato l'allarme sul virus.

Il governo degli Stati Uniti ha anche affermato che i suoi scienziati stavano sperimentando un coronavirus da pipistrello molto simile a quello che causa il Covid e avevano lavorato a progetti militari segreti.

EU paid Wuhan lab suspected over the Covid-19 pandemic £100,000 since 2015 https://t.co/X4LzPHjBJo

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 31, 2021