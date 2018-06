La figlia di 3 anni annega nella vasca da bagno, mamma accende un falò per riportarla in vita: arrestata

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladi 3 anninella, così la mamma decide di appiccare unconvinta che il fuoco l'avrebbe riportata in vita. Una storia assurda e drammatica allo stesso tempo quella della piccola Amelia Harris annegata nella vasca da bagno a causa della distrazione della madre di Carly Ann Harris, 37 anni.La donna è stata sorpresa dalla polizia mentre stava facendo un falò in giardino nella sua casa a a Rhondda, nel Galles del sud, accanto al fuoco c'era il corpicino ormai senza vita della bambina, coperto da un panno. La mamma ha spiegato che era convinta che con un rituale religioso la piccola potesse tornare in vita. A lanciare l'allarme è stato il fratello della donna, come riporta il Daily Mail , chiamato da Carly stessa. Quando ha visto quello che era accaduto ha iniziato a strillare e a quel punto i vicini, che avevano già notato strani movimenti, hanno allertato le autorità.La famiglia e gli amici sono sconvolti. Tutti descrivono Carly come una mamma dolce e amorevole che non avrebbero mai creduto capace di fare una cosa simile. Gli agenti della polizia adesso stanno indagando sul caso, la mamma intanto si trova in carcere in attesa che venga ricostruita l'esatta dinamica della morte della bambina.