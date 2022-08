Kosovo-Serbia, Belgrado: «Siamo stati a un passo da gravi scontri. Kurti è un uomo pericoloso»

«I due giorni di agonia e crisi in cui siamo stati spinti dal (primo ministro del Kosovo) Albin Kurti mostrano quanto quest'uomo sia pericoloso», ha detto il capo dell'ufficio del governo serbo Petar Petkovic. «Ieri sera eravamo a un passo da gravi scontri», ha detto Petkovic, aggiungendo che il piano prevedeva che le forze speciali del Kosovo invadessero il nord del Kosovo. Petkovic ha detto che Kurti ha mentito quando ha accusato Belgrado di voler destabilizzare i Balcani occidentali e ha aggiunto che le barricate non erano fine a se stesse, ma l'unico modo per le persone di attirare l'attenzione sul terrore e sui problemi che devono affrontare.

Kosovo-Serbia, Nato pronta a intervenire

La Nato guarda da vicino lo scontro tra Kosovo e Serbia. La forza internazionale Kfor a guida dell'Alleanza «controlla da vicino» la situazione al confine tra Kosovo e Serbia ed è «pronta a intervenire se la stabilità è messa in pericolo» in base al mandato Onu. Kfor lancia comunque un appello al dialogo. Intanto, il governo del Kosovo rinvia di un mese, fino all'1 settembre, il divieto di usare documenti serbi nelle regioni del nord a maggioranza serba. L'annuncio del divieto, che doveva entrare in vigore oggi, aveva scatenato violente reazioni dei serbi e riacceso le tensioni tra Pristina e Belgrado. Ue invita alla calma. Cremlino, siano rispettati i diritti dei serbi.

NATO’s Kosovo Force “prepared to intervene if stability is jeopardized in the north of Kosovo.” https://t.co/SlLlLCbC4K — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 31, 2022

Posticipate le nuove regole al confine con la Serbia

Il governo del Kosovo ha deciso di posticipare di un mese l'entrata in vigore delle nuove regole al confine con la Serbia, che domenica avevano provocato tensioni nel nord del Paese. Qui sono state erette barricate e sparati colpi di arma da fuoco. Il rinvio è stato annunciato in una dichiarazione del governo a seguito di un incontro con l'ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo Jeffrey Honevier. Le nuove regole, che dovrebbero entrare in vigore lunedì, prevedono che chiunque entri in Kosovo con una carta d'identità serba abbia un documento temporaneo mentre si trova nel Paese. Pristina ha anche concesso ai serbi del Kosovo due mesi per sostituire le targhe serbe sui loro veicoli con le targhe della Repubblica del Kosovo.