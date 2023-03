Kishida e Zelensky, cosa significa il viaggio del premier giapponese a Kiev? Così può cambiare la guerra

Il premier giapponese Fumio Kishida è atteso a Kiev, dove incontrerà oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante la visita - afferma il ministero degli Esteri di Tokyo - il premier esprimerà la «solidarietà ed il fermo sostegno del Giappone all'Ucraina» e «il suo rispetto per il coraggio e la perseveranza del popolo ucraino che si erge a difesa della patria».



«Kishida respingerà con risolutezza l'aggressione della Russia contro l'Ucraina e il cambiamento unilaterale dello status quo attraverso la forza, e riconfermerà la propria determinazione a sostenere l'ordine internazionale basato sullo stato di diritto», sottolinea ancora il ministero in una nota.



Il primo primo ministro giapponese a visitare una zona di guerra



Fumio Kishida incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy durante una visita a sorpresa a Kiev per offrire «solidarietà e sostegno incrollabile», ha affermato il ministero degli Esteri giapponese.

Il viaggio in Ucraina è avvenuto tramite l'utilizzo di un jet militare adibito a scopi pubblici, piuttosto che un aereo governativo, riferisce la Nhk. Il velivolo è decollato domenica notte dall'aeroporto Haneda di Tokyo diretto in India, in anticipo di tre ore rispetto all'aereo governativo che trasportava Kishida nella stessa direzione per la visita di stato. Il jet aveva una capacità di circa 10 passeggeri, per ridurre al minimo l'entourage del premier e controllare il flusso di informazioni. Kishida è poi salito su un treno nelle vicinanze di Przemysl, in Polonia, vicino al confine con l'Ucraina, intorno all'1:30 ora locale, in direzione di Kiev.

Kishida è l'ultimo leader del G7 a visitare il paese dilaniato dalla guerra ed è stato sottoposto a crescenti pressioni per fare il viaggio, poiché il Giappone ospiterà il vertice del gruppo questo maggio. Ha ripetutamente affermato che una visita a Kiev era «in considerazione», anche se secondo quanto riferito le sfide logistiche e di sicurezza costituivano un grosso ostacolo.

Kishida era in India lunedì e sarebbe dovuto tornare a Tokyo, ma invece è volato in Polonia, dove è salito su un treno per attraversare l'Ucraina. Esprimerà «rispetto per il coraggio e la perseveranza del popolo ucraino» e offrirà «la solidarietà e il sostegno incrollabile all'Ucraina del Giappone e del G7, presieduto dal Giappone», ha affermato il ministero degli Esteri. Kishida dovrebbe tornare in Polonia per i colloqui al vertice mercoledì, ha detto il ministero degli Esteri, prima di tornare a Tokyo giovedì.

La notizia del viaggio è stata riportata per la prima volta dai media giapponesi, tra cui l'emittente nazionale NHK, i cui giornalisti in Polonia hanno filmato un'auto che trasportava Kishida nella città di Przemysl, da dove i leader stranieri hanno spesso preso il treno per l'Ucraina. Kishida è diventato l'unico leader del G7 a non aver visitato Kiev dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è fermato a sorpresa per incontrare Zelensky a febbraio.

Ma secondo quanto riferito, i funzionari giapponesi erano preoccupati per i rischi per la sicurezza di un viaggio per Kishida, che diventa il primo primo ministro giapponese a visitare una zona di guerra attiva dalla seconda guerra mondiale.



La Cina in Russia, il Giappone in Ucraina

Il suo viaggio avviene mentre il presidente cinese Xi Jinping in visita a Mosca per colloqui con il leader russo Vladimir Putin, con il conflitto ucraino in cima all'ordine del giorno. Il Giappone si è unito agli alleati occidentali nel sanzionare la Russia per la sua invasione dell'Ucraina, offrendo sostegno a Kiev. Ha anche preso le rare misure di inviare equipaggiamento difensivo e offrire rifugio a coloro che fuggono dal conflitto. Non ha offerto supporto militare, tuttavia, perché la costituzione del dopoguerra della nazione limita la sua capacità militare a misure apparentemente difensive. Kishida ha avvertito in un discorso dello scorso anno che «l'Ucraina oggi potrebbe essere l'Asia orientale domani», poiché crescono le preoccupazioni che la Cina possa invadere la Taiwan democratica e autogovernata.

E a dicembre, mentre il Giappone rivedeva le sue principali politiche di difesa, il governo ha esplicitamente avvertito che la Cina rappresenta la «più grande sfida strategica di sempre» alla sua sicurezza. Nella sua più grande riorganizzazione della difesa degli ultimi decenni, il Giappone ha fissato l'obiettivo di raddoppiare la spesa per la difesa allo standard NATO del due percento del PIL entro il 2027.



«Promuovere colloqui di pace» e «creare le condizioni per una soluzione politica della crisi ucraina, non fare il contrario». È la reazione della diplomazia cinese, secondo quanto riporta il Global Times, alla visita del premier giapponese Fumio Kishida in Ucraina mentre il leader cinese Xi Jinping è in Russia da Vladimir Putin. Il gigante asiatico insiste su quella che considera la «giusta direzione» dopo il freno degli Stati Uniti sull'iniziativa di pace cinese.

Il Premier 🇯🇵 Kishida è in viaggio verso Kyiv dopo aver visitato l'India. È partito in treno da Przemyśl in Polonia.

È la 1ª volta dalla fine della WW II, che un Premier 🇯🇵 visita un paese in cui si svolgono combattimenti e che un membro asiatico del G7 visita Kyiv dal 24/02 us. pic.twitter.com/6yj22RUmqf — Han Skelsen (@HSkelsen) March 21, 2023

Il Giappone ospita quest'anno le nazioni del Gruppo dei Sette, che hanno adottato un approccio unitario nel sanzionare la Russia. I paesi si incontreranno per un vertice a Hiroshima a maggio, al quale Kishida sta considerando di invitare Zelensky a partecipare. Kishida ha intrapreso un blitz diplomatico negli ultimi giorni, ospitando il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Tokyo prima di dirigersi a Nuova Delhi per colloqui con il primo ministro indiano Narendra Modi.