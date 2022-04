Corea del Nord, Kim regala un appartamento di lusso alla "signora in rosa" della tv: «Vera patriota»

In Corea del Nord il leader Kim Jong-un premia i «veri patrioti» e regala un appartamento di lusso appena ultimato a Ri Chun-hee, la conduttrice con il grado di colonnello più famosa della tv nordcoreana e il volto associato ai più grandi eventi che hanno caratterizzato la storia degli ultimi 50 anni dello Stato eremita. Rilanciata con enfasi dai media ufficiali, la consegna e l'ispezione della nuova residenza della "signora in rosa" (per il colore del "choson-ot" indossato, l'abito tradizionale del Nord) sono avvenuti in occasione del completamento del progetto di costruzione del complesso residenziale lungo il fiume Pothong, a Pyongyang, alla vigilia dei 110 anni della nascita di Kim Il-sung, nonno dell'attuale leader e fondatore dello Stato.

Nella cerimonia tenutasi ieri, secondo la Kcna, Kim ha detto «di sentire più che mai la sua mancanza» poiché il lussuoso quartiere è stato anche costruito in un sito a lui caro. Gli 800 appartamenti a schiera sono stati realizzati sulle aree dove un tempo c'era una residenza speciale di Kim Il-sung, usata fino al 1970 e nota per avere una delle migliori vedute di Pyongyang. «Il Pothong Riverside Terraced Residential District simboleggia la grande era di Kim Jong-un, brillerà come una struttura che rappresenta la civiltà in stile coreano, dimostrando l'idea del Partito dei Lavoratori che crede nelle persone e lo spirito indomito della Corea socialista che sta facendo grandi progressi grazie alla forza dell'autosufficienza», ha riportato la Kcna. Oltre a Ri, gli appartamenti sono stati assegnati ad altre persone note, come l'anchorman radiofonico Choe Song-won e il giornalista Tong Thae-gwan.

In un video diffuso dalla Kctv, si vede Kim che accompagna gli inquilini speciali tra mobili nuovi di zecca, elettrodomestici e aria condizionata. Ri è conosciuta come "l'annunciatrice del popolo": fu lei a dare la notizia della morte di Kim Il-sung e di Kim Jong-il, il padre dell'attuale leader, mentre nel 2017 annunciò al mondo il successo della bomba all'idrogeno, sempre seguendo lo stile «drammatico e teatrale». All'inizio della settimana, Kim ha partecipato a una cerimonia sul completamento di 10.000 appartamenti nelle aree Songsin e Songhwa di Pyongyang, nell'ambito del suo progetto quinquennale che punta a realizzare 50.000 in tutto contro l'emergenza abitativa.