Kim Jong-un, dalla pulizia della sedia prima di incontrare Putin alla corsa al treno (già partito): il viaggio in Russia continua

Kim Jong-un è in visita ufficiale in Russia da qualche giorno e il vaggio ancora non è finito.

La diffidenza per i voli ereditata dal padre ha allungato certamente la scampagnata del dittatore nordcoreano. Il verdastro e lussoso treno con cui Kim ha varcato i confini ed attraversato i paesaggi russi non è passato inosservato. La passione del leader per le locomotive, ripresa stavolta dal nonno, ha messo infatti in moto una macchina straordinaria tra assistenti, cuochi, reporter di regime, funzionari e vassalli d'ogni tipo: il flemmatico incedere del treno (non può superare i i 60 km/h) è stato magnificato in patria come l'evento del secolo. Il leader si muove. E con lui anche la bizzarria di un universo politico-propagandistico che spesso ha dato luogo a episodi che hanno rasentato il ridicolo.

L'operazione sedia

È diventato virale sul web il video che ritrae la pulizia della sedia di Kim prima dell'incontro ufficiale con il presidente russo Vladimir Putin al cosmodromo di Vostochny. La sedia-poltrona, come si vede nel filmato, viene accuratamente pulita e disinfettata da un funzionario nordcoreano con indosso i guanti bianchi. L'uomo spruzza una sostanza e sul sedile, i braccioli e le gambe mentre un agente russo lo osserva perpelsso e freddo come la neve.

Il treno

l treno del dittatore, composto da decine di carrozze color verde oliva, con il tetto dipinto di bianco, è completamente blindato, dai finestrini alle pareti compreso il pavimento, per proteggere il leader da proiettili ed esplosivi. Ma le sue caratteristiche non si limitano a questo. Secondo il ministero dell'Unificazione sudcoreano, dispone di armi d'assalto e di un elicottero, e può anche invertire facilmente la rotta in caso di imprevisto. Non si conosce l'esatta composizione degli interni, ma un video fatto in occasione dell'incontro a bordo ra Kim e un importante funzionario cinese durante la sua prima visita di Stato in Cina nel 2018 mostra una carrozza con le poltrone rosa.

Sull'aereo

Il leader nordcoreano ha visitato gli impianti di produzione di aerei militari e civili nella città dell'Estremo Oriente russo di Komsomolsk sull'Amur. A renderlo noto è stato il governo di Mosca sul suo sito web. L'agenzia russa Tass spiega che Kim era accompagnato dal vice primo ministro russo Denis Manturov, che funge anche da ministro dell'Industria e del Commercio. Tra le altre cose, il leader nordcoreano ha visitato la produzione degli aerei da combattimento Su-35 e Su-57 e dell'aereo passeggeri Ssj. Ha anche assistito a un volo dimostrativo di Su-35.

North Korean Leader Kim Jong-Un's chair was thoroughly cleaned and subjected to a radiation test before the meeting with Putin pic.twitter.com/k3WugTsgmT — EHA News (@eha_news) September 13, 2023

La troupe alla rincorsa

Un altro video sta girando insistentemente sui social. Nelle immagini si vedono alcuni membri dello staff mediatico mpegnati a registrare una cerimonia di saluti in occasione della partenza di Kim verso Vladivostok. La troupe però, intenta a riprendere, non si accorge che il treno è partito. A quel punto i funzionari si mettono a rincorrere il mezzo e riescono a salire quando il treno era già in corsa.