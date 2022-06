Kim Jong-un è malato? Sparito da dieci giorni, ha saltato una riunione importante: il mistero sul leader della Corea del Nord

Kim Jong-un è sparito di nuovo. Il leader nordcoreano non si fa vedere in pubblico da dieci giorni e martedì ha saltato per la prima volta una riunione del Politburo del Partito dei Lavoratori, nel quale sono stati «esaminati e approvati importanti documenti». Alcuni analisti spiegano che la sua assenza sia dovuta al fatto che la riunione era considerata «pura formalità», ma il fatto che l'assenza si prolunghi da quasi due settimane non scioglie i dubbi.

Che fine ha fatto Kim?

Si tratta della più lunga assenza da quando ha annunciato lo scorso 12 maggio il lockdown nazionale, dovuto alla forte ondata Covid che ha investito la Corea del Nord. Nessuno sa dire dove sia nascosto. Secondo Nk News, potrebbe essersi rinchiuso nel suo resort sulla costa orientale, dato che i suoi mega yacht sono sempre stati segnalati in movimento nelle ultime settimane.

Il vero dubbio che attanaglia l'opinione pubblica è quello sulle sue condizioni fisiche. Kim Jong-un è malato? La sua morte improvvisa scatenerebbe il caos nel Paese. Per il momento però nessuna conferma. E l'attenzione di Usa, Giappone e Corea del Sud verso le sue manovre non è calata. Gli ultimi lanci di missili di Kim, apparsi come minacce all'Occidente, rendono molto delicato il dialogo politico con Pyongyang.