I premier di Polonia, Mateusz Morawiecki, Slovenia, Janez Jansa, e Repubblica Ceca, Petr Fiala, hanno in programma per oggi una missione a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato il governo polacco riferendo di una missione coordinata con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Nella delegazione, secondo quanto annunciato, anche il vice premier polacco, Jaroslaw Kaczynski.

Non bastano le armi

di Gianluca Perino

L'iniziativa dei tre premier ha il grande merito di portare ulteriore attenzione su questa guerra. Non bastano le sanzioni. Non bastano le armi. Servono anche gesti simbolici, che facciano capire al mondo che è necessario fare tutto il possibile per fermare il massacro in corso. Questi politici, oggi, rischieranno in prima persona le loro vite per lanciare un messaggio di pace e trasmettere al presidente Zelensky la vicinanza dell'Unione Europea. Non è poco. Kiev è sotto bombardamenti indiscriminati da giorni e gli obiettivi da tempo non sono più soltanto quelli militari. Bene, oggi loro saranno lì. Sotto le bombe. Senza paura. E tutti noi dovremmo semplicemente dire loro grazie.

Un ritorno allo spirito delle origini

di Gabriele Rosana

L’Europa riparte da Kyiv, non senza rischi. I presidenti del Consiglio europeo Charles Michel e della Commissione Ue Ursula von der Leyen erano stati informati durante il summit di Versailles della settimana scorsa della volontà di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia di recarsi nella capitale sotto le bombe per incontrare di persona Volodymyr Zelensky. Una sorta di ritorno allo spirito delle origini per alcuni dei Paesi del Gruppo di Visegrád, che 31 anni fa, dopo la caduta del Muro, rappresentò proprio il baluardo dell’integrazione europea dell’Europa centro-orientale.

Per quanto siano stati resi partecipi i due vertici dell'Unione europea, l'iniziativa resta però quella di tre premier in prima linea, e non delle istituzioni Ue. Dopo il pressing su Bruxelles per una rapida adesione dell’Ucraina all'Unione, Varsavia, Praga e Lubiana alzano ulteriormente la posta e provano a trainare con sé anche l’Europa in una nuova fase del confronto.

Il target mobile di tre primi ministri che arrivano in una capitale europea sotto assedio, però, non va minimizzato. Perché in una guerra tutto può succedere, e un colpo può essere studiato a tavolino o anche partire inavvertitamente. Il rischio concreto, se qualcosa dovesse andare storto, insomma, è quello di trascinare l’intero continente in una nuova fase di escalation nei rapporti con Mosca ben oltre le sanzioni. Un nuovo muro contro muro i cui effetti per adesso possiamo solo immaginare.