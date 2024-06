Kiev: distrutto il più avanzato dei caccia russi (il Sukhoi Su-57). Per la prima volta dall'inizio della guerra colpito un aereo così moderno

L'Intelligence militare ucraina (Gur) ha annunciato di avere distrutto il più avanzato dei caccia russi, un Sukhoi Su-57: è la prima volta dall'inizio della guerra che le forze di Kiev colpiscono uno di questi aerei. Lo riporta Rbc-Ucraina. «L'8 giugno, un caccia multiruolo Su-57 dello Stato aggressore è stato colpito sul territorio dell'aeroporto di Akhtubinsk, nella regione di Astrakhan, nella Federazione Russa, situato a 589 chilometri dalla linea di combattimento», si legge in un comunicato.

For the first time, Ukrainian drones appear to have scored a hit on a parked Russian Air Force Su-57 Felon.



Satellite images released by the GUR show signs of damage around the Russian fighter at Akhtubinsk airfield in Astrakhan Oblast yesterday. pic.twitter.com/apPJGZeKno

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 9, 2024