Kadyrov minaccia Zelensky: «Scappa in Occidente prima che sia tardi»

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov è uno dei falchi di Putin e la sua posizione ha sempre più peso nella cerchia stretta di Putin dopo l'attacco al ponte di Kerch che collega Russia e Crimea. I suoi consigli sono stati determinanti per la risposta russa di oggi con le principali città ucraine (da Kiev a Leopoli) colpite da una selva di missili. Kadyrov alza ancora i toni e oggi si rivolge direttamente al presidente ucraino Zelensky.

Esplosioni a #Kiev, giornalista BBC interrompe la diretta per cercare riparo: le incredibili immagini https://t.co/44oAI4QqOp — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) October 10, 2022

Ucraina, missili su Kiev: la Russia attacca - Video

Kadyrov minaccia Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe «fuggire in Occidente» prima che sia troppo tardi. Lo ha scritto su Telegram il leader ceceno Ramzan Kadyrov a proposito degli attacchi missilistici lanciati oggi dalle forze armate russe sull'Ucraina. «Deve correre prima che io arrivi, correre verso l'Occidente senza guardarsi indietro», ha scritto riferendosi al presidente ucraino. «Ti abbiamo avvertito, Zelensky, che per la Russia non è ancora iniziata. Quindi smettila di lamentarti e prima che arrivi, corri. Corri, Zelensky, corri senza guardare indietro verso l'Occidente», ha aggiunto il leader ceceno. «Zelensky si lamenta degli attacchi su Kiev e su altre città. Ma non ci ha pensato? Pensa che lui può e altri no?», ha proseguito Kadyrov accusando le autorità ucraine per «otto anni di bombardamenti su civili, distruzione delle infrastrutture delle città della Repubblica Popolare di Donetsk, attaccare un nucleare centrale elettrica con proiettili, ponti esplosivi, proiettili di oggetti importanti erano consentiti. Ma ora che volano sulla tua testa, così all'improvviso è diventato impossibile per chiunque?».

Esplosioni a Kiev, giornalista BBC interrompe la diretta per cercare riparo: le incredibili immagini