Kate e William, i figli non torneranno a scuola: «Vogliono mantenere la routine del lockdown»

Il primo giugno in Gran Bretagna si torna a scuola: ma i principini George e Charlotte potrebbero rimanere a casa con papà William e mamma Kate. Il motivo è semplice: la Thomas's School di Battersea riprenderà a breve le lezioni, ma solo alcuni studenti avranno la possibilità di tornare in aula e tra questi, a causa dell'età, non c'è il principino George.

A questo punto William e Kate avrebbero deciso di tenere a casa anche la piccola Charlotte e continuare la "routine del lockdwn", in cui Kate si occupa delle lezioni, mentre il papà è bravissimo a organizzare giochi per passare il tempo. Secondo una fonte, i bambini durante il week end cucinano e decorano torte con la mamma, che li sta avvicinando al giardinaggio. George insegna alla sorellina movimenti di ginnastica come la ruota e l'equilibrio sulle braccia, mentre il piccolo Louis cerca di imitarli. Una piacevole routine che, per ora, i genitori hanno deciso di non interrompere.



Ultimo aggiornamento: 14:39

