Kate e William, morto il cane di famiglia Lupo: protagonista anche di un libro per bambini

Lutto per Kate, William e i bambini. A Kensington Palace è venuto a mancare un membro della famiglia: il cane Lupo, entrato a far parte della vita dei duchi di Cambridge nove anni fa. Kate e William gli hanno voluto dedicare un ricordo sulla pagina Instagram ufficiale: «Lo scorso week end abbiamo purtroppo perso il nostro caro cane, Lupo, che si è spento. E' stato nel cuore della nostra famiglia per i nove passati anni e ci mancherà così tanto».

Lupo, un cocker spaniel nero, era entrato a far parte della famiglia reale nel 2011, figlio di Ella, cagnetta di proprietà dei genitori di Kate Middleton. E pare che sia stata proprio Kate a dargli il nome in onore dello stemma di famiglia della sua bisnonna. Lupo era anche protagonista di una catena di libri per bambini, "Le avventure di Lupo, il cane reale".

