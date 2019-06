Kate Middleton incanta al Royal Ascot 2019: pizzo celeste e trasparenze

di Emiliana Costa

, in pizzo celeste vedo non vedo, incanta i sudditi di sua maestà. Il2019, il tradizionale appuntamento ippico britannico, ha aperto i battenti e come al solito gli outfit di reali e celebrities attirano l'attenzione dei fan.La duchessa di Cambridge è tornata al Royal Ascot dopo un anno di assenza. Nel 2018, Kate - in maternità per la nascita di baby Louis - ha lasciato spazio alla cognata, neosposa del principe Harry. Quest'anno la duchessa di Cambridge è tornata protagonista, stregando tutti con un completo celeste firmato Elie Saab. È la prima volta che la Kate veste un capo firmato dalla stilista libanese. E il risultato è incantevole. Lo riporta The Indipendent.Royal Ascot, il più importante meeting di ippica britannico dal 1711, proseguirà fino al 22 giugno nel Berkshire. I sudditi di sua maestà possono continuare a sognare.