Kate Middleton operata all'addome: «Intervento riuscito ma niente impegni prima di Pasqua». Resterà due settimane in ospedale. Cosa sappiamo

Kate Middleton in ospedale per "chirurgia addominale".

La principessa del Galles, fa sapere il Palazzo in una nota, è stata operata con successo. La aspetta una convalescenza di due settimane, ma non potrà riprendere gli impegni istituzionali prima di Pasqua.

Kate Middleton, l'operazione

Dell'operazione si sa solo che si tratta di un intervento programmato, e che Kate è entrata nella London Clinic ieri e ci resterà per un periodo che va dai 10 ai 14 giorni. Poi, si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia reale, tornerà a casa a Windsor per continuare la convalescenza con il supporto della sua famiglia. Non si tratterebbe - spiega il Daily Mail - di un caso di tumore. La principessa, comunque, non potrà partecipare a impegni ufficiali almeno fino a Pasqua, il che farebbe intuire che non si è trattato di un intervento di poco conto.

La principessa "scomparsa" da Natale

L'ultima apparizione in pubblico di Kate Middleton risale al giorno di Natale. Dopodiché non si è più vista, tanto che qualcuno vociferava volesse nascondere una quarta gravidanza. Il 9 gennaio è stato il suo compleanno, ma della principessa del Galles nessuna traccia: una stranezza se si consiera che generalmente torna agli impegni ufficiali subito dopo i festeggiamenti.

Cosa farà William

Anche il principe William, si apprende, non parteciperà a impegni ufficiali finché la moglie si trova ricoverata e nemmeno per il primo periodo dopo il suo ritorno a casa: la coppia reale, inoltre, non affronterà viaggi internazionali.