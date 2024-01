Kate Middleton ricoverata alla London Clinic: quanto costa? Chef, dolci artigianali e soffitto stellato

La principessa Kate Middleton si sta riprendendo dopo l'intervento chirurgico all'addome alla London Clinic, una struttura all'avanguardia nella capitale del Regno Unito che vanta "le ultime tecnologie".

Kate alla London Clinic: c'è lo chef privato

I pazienti possono rivolgersi al proprio concierge privato per qualsiasi richiesta e il loro pluripremiato capo chef può preparare piatti per soddisfare tutti i gusti. Il cibo è di provenienza locale e sostenibile, con dolci artigianali dello chef Paul Rhodes e sarnies della Soho Sandwich Company.

La stanza come un hotel cinque stelle

Si ritiene che sia il più grande ospedale privato d'Inghilterra e ogni stanza è dotata di aria condizionata. Ognuna è dotata di un lussuoso bagno privato ricco di soffici asciugamani. La principessa potrà godere di molti comfort come se fosse a casa mentre si riprende nella lussuosa struttura di degenza dell'ospedale, incluso il suo bagno privato, un letto elettronico, nonché una TV e una radio.

Il servizio di portineria potrebbe non essere necessario alla Principessa, ma senza dubbio apprezzerà l'offerta culinaria a cinque stelle della London Clinic. "Prepariamo tutti i nostri piatti con prodotti freschi e, ove possibile, acquistiamo i nostri ingredienti localmente e acquistiamo il nostro pesce in modo sostenibile", si legge sul sito web della Clinica, che conferma anche che le fonti ospedaliere producono dal mercato della carne di Smithfield, Billingsgate, dalle fattorie di Home Counties e dalla Cornovaglia. Le recensioni dei pazienti su Google dimostrano quanto possa essere abbondante il cibo in ospedale.

"Il servizio di catering è stato eccezionale", si legge in una recensione a cinque stelle, come ha affermato un altro paziente: "Dopo l'intervento mi è stato offerto il miglior tè allo zenzero fresco e un consommé di pollo appena preparato, che ancora sogno sinceramente". "Per colazione ho ordinato salmone, uova strapazzate, pane tostato e burro", ha aggiunto un terzo.

Kate e i servizi a disposizione alla London Clinic

Forse il servizio più impressionante della London Clinic è il "servizio concierge" per degenti, descritto sul loro sito web come un servizio in cui "i concierge possono aiutarti a organizzare viaggio e alloggio, prenotare tour, spettacoli teatrali e ristoranti". Nell'elenco dei servizi figurano la prenotazione di voli commerciali e charter privati, nonché biglietti per eventi sportivi, tour di negozi di lusso e prenotazioni di hotel per "rendere il vostro soggiorno più semplice e sfruttare al meglio il vostro tempo a Londra".

Tutti i vip nel passato alla London Clinic

Il suo sito web vanta: “Per noi un’assistenza eccezionale ai pazienti è uno stile di vita”. I pazienti del passato includono il defunto duca di Edimburgo, il principe Filippo, la sorella minore della defunta regina, la principessa Margaret e l'ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy. Anche l'attrice Elizabeth Taylor è stata curata in clinica dopo essere caduta sul set di un film negli anni '60. Dimple Mistry, che come Kate è stata ricoverata alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale, ha descritto la sua visita nel maggio 2021 come "come stare in un hotel a cinque stelle". Ha scritto per il Mail : "Ad ogni pasto Kate potrà scegliere tra zuppe, insalate, piccoli piatti e pasti principali - con una selezione di contorni, spuntini leggeri e anche dessert... "Il bagno era fornito di articoli da toeletta Molton Brown, le persiane e la temperatura della stanza erano controllate da un telecomando e il soffitto era pieno di stelle che potevo accendere in un batter d'occhio... “Mi spiegavano tutto quello che avrebbero fatto e il motivo per cui lo avrebbero fatto, tenendomi informata su ogni fase del processo di trattamento. Si sono persino offerti di aiutarmi a lavarmi i capelli!”

Kate Middleton, come sta davvero?

Kensington Palace ha confermato che gli aggiornamenti sulla salute di Kate Middleton saranno condivisi pubblicamente solo se ci saranno "nuove informazioni significative da condividere". Hanno aggiunto: "La Principessa del Galles desidera scusarsi con tutti coloro che sono preoccupati per il fatto di aver dovuto posticipare i suoi prossimi impegni. Non vede l'ora di reintegrarne il maggior numero possibile, il prima possibile".