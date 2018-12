Natale in famiglia per i reali inglesi, il principe Filippo grande assente Sorrisi tra Meghan e Kate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È scattato il Royal Christmas per i Windsor, che come una bella famiglia felice si sono recati in chiesa a Sandringham per la messa di Natale. Grande assente il principe Filippo, che per la prima volta non ha partecipato alla tradizione natalizia ma, precisano fonti di Buckingham Palace, «è perfettamente in salute» e trascorrerà la giornata privatamente.Per famiglia felice, comunque, intendiamo soprattutto le due cognate Meghan Markle e Kate Middleton, che i tabloid vorrebbero in guerra: invece le Duchesse hanno chiacchierato, scherzato (e fatto buon viso a cattivo gioco?) entrando in Chiesa insieme, come due amiche affiatatissime. Kate in total rosso e Meghan in blu non potevano sembrare più diverse e insieme più speculari: c'è da dire che per questi outfit complementari ci sarà sicuramente stata almeno una consultazione telefonica. A spiccare questa volta è la Regina Elisabetta, che ha scelto un tailleur color ghiaccio con profili rossi e cappellino in tinta.Sullo sfondo i reali mariti William e Harry, il principe Carlo e Camilla Parker Bowles e migliaia di fan riuniti ad accoglierli: tutti insieme appassionatamente per il quadretto natalizio d'ordinanza.