Kate e Meghan, sfida a colpi d'eleganza al battesimo del principino Louis

Vederle insieme finora è capitato abbastanza raramente, ma da quandoha detto sì al suo Harry le due Duchesse (, quella di Cambridge e Meghan, quella del Sussex) presenziano sempre più spesso agli stessi eventi e, sempre più spesso, regalano gare d'eleganza ad alti livelli.LEGGI ANCHE: Sorpresa al battesimo del principino Louis: la Regina non c'è Per il, ultimo nato di casa Windsor, la mamma del "protagonista" ha scelto il bianco come per quelli dei fratellini maggiori George e Charlotte. Sempre un modello di Alexander McQueen, questa volta con maniche a sbuffo e scollo a V, meno austero rispetto ai modelli precedenti. Meghan invece, che ultimamente si è data al color block, ha fatto una scelta non scontata: un look total verde oliva firmato Ralph Lauren con tubino al ginocchio accessoriato con una piccola cintura e addirittura scarpe in tinta.Protagonisti, ovviamente, i copricapi: Kate questa volta ha voluto esagerare con una fascia firmata Jane Taylor dal fascino retrò che si è rivelata il punto focale dell'outfit. Meghan invece ha risfoderato quello che sembra stia diventando il suo punto distintivo: un cappello firmato Steven Jones, sottile come un altro modello già sfoggiato in precedenza. Chi sarà la più bella del reame? A chi importa, se la sfida è così divertente.