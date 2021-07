Kate Middleton già fuori dalla quarantena, è polemica: la duchessa sarà alle finali di Wimbledon

Kate Middleton dopo essere risultata positiva al Covid è già uscita dall'autoisolamento. La duchessa di Cambridge parteciperà infatti alle finali di Wimbledon questo fine settimana dopo la quarantena passata a Kensington Palace. Kate si era imposta l'isolamento venerdì pomeriggio scorso, dopo aver trascorso gran parte della giornata a Wimbledon. Sabato parteciperà alla finale femminile con il principe William e poi da sola alla finale maschile di domenica, mentre il duca dovrebbe assistere invece alla partita di calcio inglese a Wembley.

Tuttavia, è sorta una polemica sul fatto che Kate sia già fuori dalla quarantena. Secondo le attuali linee guida, la duchessa avrebbe dovuto restare in isolamento per 10 giorni dopo il contatto. Martedì si è recata a Wembley per vedere l'Inghilterra battere la Germania insieme a William e George e venerdì ha annunciato il contatto con una persona positiva. «Sua altezza reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo le indicazioni fondamentali del governo e sta osservando l'auto-isolamento in casa», si era letto in una nota di Kensington Palace citata dalla Bbc.