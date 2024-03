Una notizia del genere se l'aspettavano ormai in molti: Kate Middleton, all'età di 42 anni, ha il cancro. La principessa lo ha annunciato questa sera (22 marzo), attraverso un videomessaggio registrato per i suoi sudditi e non solo. Negli ultimi mesi, dopo il suo ricovero e l'intervento subito, si sono susseguite le teorie più strampalate sulle condizioni della donna, intervallate da sporadiche apparizioni sui social (con foto ritoccate) o dal vivo. Ecco una ricostruzione di tutto quello che è successo dal giorno del ricovero (16 gennaio) fino a oggi.

Il ricovero

Kate Middleton è stata ricoverata lo scorso 16 gennaio alla London Clinic per un'operazione addominale. Nel regno tutti si sono chiesti quali fossero le reali condizioni di salute della principessa. Già in quei giorni sono circolati rumors, secondo i quali i motivi che l’avrebbero portata al ricovero e poi all’intervento erano molto gravi. Le persone vicine alla famiglia reale hanno, però, sminuito la gravità della situazione. La degenza è durata 13 giorni e Kate ha lasciato la London Clinic il 29 gennaio. Un comunicato di Kensington Palace ha informato la popolazione che la principessa è tornata nella sua casa di Windsor. La dimissione è avvenuta senza alcuna apparizione pubblica: due veicoli sono stati ripresi dai cameramen mentre uscivano da un ingresso secondario dell'ospedale, sul primo dei quali era al volante Natasha Archer, assistente personale della principessa, mentre nel secondo si intravedono dei fiori. L'esatta natura dell'intervento non è stata rivelata, ma è stato subito messo in chiaro che la principessa avrebbe avuto bisogno di mesi di recupero e non sarebbe tornata ai suoi impegni ufficiali fino a dopo Pasqua.

Le false teorie

C'è chi ha detto che fosse in coma, chi che avesse donato un rene a Re Carlo. Altri (i più spiritosi) hanno suggerito che la principessa si stesse riprendendo da un lifting brasiliano. Ma la domanda che per molte settimane si sono fatti tutti i sudditi britannici è: che fine ha fatto Kate Middleton? L’eccessiva segretezza intorno alle sue condizioni ha spinto i media a chiedere spiegazioni agli uffici di Kate e William a Kensington Palace e a formulare teorie estremamente fantasiose.

La prima apparizione in macchina con la madre

La principessa del Galles è stata vista lunedì 4 marzo per la prima volta da quando ha cominciato la fase di convalescenza nell'Adelaide Cottage a Windsor dopo il delicato intervento chirurgico all'addome dello scorso gennaio. Nelle foto pubblicate in esclusiva da "Chi" , la principessa del Galles era a bordo di un'auto guidata dalla madre Carole nei dintorni del castello di Windsor, dove stava trascorrendo la sua convalescenza. Sebbene affaticata, Kate sembrava in via di ripresa e si è subito pensato che nei giorni successivi si sarebbe fatta vedere in pubblico. La principessa, che indossava un paio di occhiali da sole, ha mostrato un sorriso.

La foto ritoccata e l'ileostomia

Ha tenuto banco per giorno il caso della foto "manipolata" di Kate Middleton e dei suoi tre figli George, Charlotte e Louis. A farla emergere sono state alcune tra le principali agenzie fotografiche del mondo che hanno aperto una vera e propria controversia sulla Principessa di Galles, ancora fuori dalla vita pubblica dopo l'intervento. Kate Middleton ha subito rotto il silenzio, scusandosi per quanto accaduto. In particolare, ci ha tenuto a far sapere che si trattava di una foto modificata. Dopo tutti gli ultimi accadimenti, Kate ci ha anche tenuto a ringraziare il suo pubblico, specificando che le modifiche sarebbero state fatte per rendere l'immagine "informale" agli occhi di chi guardava l'immagine. Anche in quel caso non sono mancate le teorie, come ad esempio quella che riconduceva la modifica della foto a un'ileostomia subita dalla principessa e dunque al voler nascondere il sacchetto che si applica dopo quel tipo di intervento.

L'apparizione in pubblico con William

Sabato mattina, 16 marzo. Una coppia stava curiosando tra gli scaffali di prodotti tipici di una fattoria vicino al castello di Windsor. Ma non era una coppia qualsiasi. Erano Kate Middleton e il principe William, avvistati mentre facevano la spesa in un negozio vicino ad Adelaide Cottage, la casa dove la principessa ha passato questi mesi di convalescenza. Eccola lì Kate, in carne e ossa. «Felice, sana e rilassata», così l'ha descritta un testimone che ha raccontato al Sun l'incredibile incontro. Dopo settimane di speculazioni in cui si vociferava di una principessa depressa, sull'orlo del divorzio (qualcuno ipotizzava che fosse addirittura in coma), l'apparizione di Kate ha smorzato una volta per tutte le teorie assurde sulla sua "sparizione".

La rivelazione

Kate Middleton: «Ho il cancro, sto facendo chemioterapia preventiva». La principessa del Galles ha annunciato stasera (22 marzo) che le è stato diagnosticato un cancro all'età di 42 anni e che si sta sottoponendo a chemioterapia «preventiva». In un videomessaggio profondamente emozionante, girato a Windsor mercoledì, Catherine ha rivelato che la notizia è stata un «enorme shock» e che lei e William «hanno fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la situazione in privato per il bene della nostra giovane famiglia». La diagnosi è arrivata giorni dopo che è stata vista sorridere con il principe William mentre lasciavano il loro negozio preferito vicino alla loro casa di Windsor .