Ucraina, il re degli scacchi Kasparov attacca Musk: «Facile parlare dal proprio divano». La risposta: «Idiota»

Non è la prima volta che si scontrano (virtualmente) su un tema delicato come quello della guerra. Il super campione di scacchi Garri Kasparov ed il magnate Elon Musk, del resto, sono due che non le mandano a dire. L'attivista russo, scappato da Mosca nel 2013, in un'intervista alla CNBC ha detto: «L'Ucraina sta pagando un grosso prezzo per questa guerra. Quindi perché persone sedute comodamente nelle loro ville della Silicon Valley devono dire a Kiev come condurre i propri affari?».

Riferendosi esplicitamente a Elon Musk, Kasparov - numero 1 al mondo degli scacchi dal 1984 al 2005, per 255 mesi, record imbattuto - ha detto: «È idiozia morale e cecità geopolitica». La risposta del fondatore di Tesla, naturalmente via Twitter, non si è fatta attendere: «Mentre è vero che Kasparov è bravo a giocare a scacchi quasi quanto il mio iPhone, d'altro canto è un idiota». In un altro tweet ha aggiunto: «Non posseggo nemmeno una casa, figuriamoci una villa, stron**».