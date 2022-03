Ramzan Kadyrov è definito "signore della guerra" per un motivo. E non fa quasi scalpore che abbbia portato in Ucraina a Mariupol, dove i ceceni stanno combattendo tra le fila dei russi, uno dei suoi dodici figli, Adam. Il 14enne è apparso in un video, dove si vede fare la conoscenza dei militari, mentre indossa abiti militari e imbraccia un fucile.

Geremeyev, gravemente ferito il comandante ceceno che guida le truppe a Mariupol

Il video fa il giro dei social

Il presidente ceceno Kadyrov ha spiegato la volontà che suo figlio «impari in prima persona le nozioni legate ai successi e le esigenze dei nostri compagni d'armi», e ha anche chiarito che non è d'accordo con la mossa della Russia di ridurre la pressione militare su Kiev, giurando invece di essere pronto a guidare un'invasione della capitale.

In una sequenza del video pubblicato il ragazzo, vestito con una tuta militare verde scuro, viene mostrato con suo padre in visita al capezzale dell'ospedale del comandante degli scagnozzi di Kadryrov, Ruslan Geremeyev, ferito a Mariupol.