Kadyrov nomina l'allenatore dei figli ministro dello sport in Cecenia

Kadyrov ha nominato l'allenatore dei figli Ministro dello Sport. Valid Edilov ha assunto la direzione del Ministero ceceno della Cultura fisica e dello Sport. La notizia è stata annunciata sul sito web del capo della Repubblica cecena. Secondo il sito web Kavkaz.Realii, Edilov ha lavorato in precedenza per tre mesi come capo della segreteria di Kadyrov e ha insegnato arti marziali ai figli del capo della Repubblica.

APPROFONDIMENTI GUERRA Putin sopravviverà alla guerra? «Se perde, sa che... UCRAINA Kadyrov annuncia la presa di Severdonetsk e attacca la tv di stato... IL CASO Kadyrov, soldati ceceni fanno sesso di gruppo (e vengono filmati):... MONDO Kadyrov minaccia la Polonia, il leader ceceno (amico di Putin)

Kadyrov, soldati ceceni fanno sesso di gruppo (e vengono filmati): uccisi dopo il suo ordine

Rimosso il precedessore

Il predecessore di Edilov, Musa Dadaev, è stato trasferito alla carica di vice primo ministro, responsabile delle attività dei ministeri della cultura, del turismo, della gioventù e dello sport. Anche lui è un collaboratore di Kadyrov dal 2002. Kavkaz.Realii afferma che "molti" incarichi di alto livello nei rami legislativo ed esecutivo ceceno sono ricoperti da persone che fanno parte di "compaesani, parenti e amici di Ramzan Kadyrov". Secondo la pubblicazione, i figli di Kadyrov hanno ricevuto nomine ad alti incarichi dal 2021.

I figli di Kadyrov

I figli di Ramzan Kadyrov, che il nuovo ministro dello Sport Edilov ha addestrato, di solito eccellono nelle competizioni. Ad esempio, nell'aprile 2021 il figlio di Ramzan Kadyrov, Adam, ha vinto un incontro di pugilato, ma solo dopo che il combattimento era stato interrotto a suo favore senza alcun motivo. Il 3 novembre dello stesso anno suo fratello Eli ha preso parte a uno degli incontri di spettacolo del torneo di pugilato Time of Legends, ottenendo una vittoria per ko tecnico al terzo round contro Khetag Khatkarov, nativo di Stavropol. Khutmat Kadyrova, terza figlia del capo della Cecenia, è stata nominata vice capo della segreteria del capo della repubblica.