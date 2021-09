Afghanistan, l'università di Kabul vietata alle donne: l'annuncio dei talebani

A Kabul università vietata alle donne. L'annuncio è stato dato su Twitter dal nuovo rettore dell'ateneo nominato dai talebani, Mohammad Ashraf Ghairat. «Finché un vero ambiente islamico non sarà garantito per tutti, alle donne non sarà permesso di venire all'università o di lavorarci. Islam first», scrive sul suo account Twitter. Nel post fa riferimento al noto slogan di Donald Trump, evocato anche in un altro tweet in cui scrive: «Make Kabul University (KU) Great Again».

