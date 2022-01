Patrygate, Boris Johnson: «Chiedo scusa, ma nessun passo indietro». Il rapporto Gray sulle feste a Downing Street: «Comportamenti non giustificabili»

Downing Street ha ricevuto il rapporto dell'alta funzionaria Sue Gray sullo scandalo partygate. Il premier Boris Johnson ha riferito alla Camera dei Comuni nel pomeriggio. «Innanzitutto voglio chiedere scusa. Mi dispiace per le cose che semplicemente non sono andate bene e mi dispiace per il modo in cui è stata gestita la questione», ha detto il premier britannico, che non ha intenzione però di dimettersi. «Agirò per riparare le cose», le sue parole.

Il rapporto Gray sulle feste a Downing Street

Il rapporto, pubblicato in una versione ridotta, ha riscontrato comportamenti «difficili da giustificare» e riguarda le presunte violazioni delle regole del lockdown durante le feste nel giardini di Downing Street. Si tratta di 12 pagine in tutto, nelle quali si sottolineano fallimenti di leadership e di giudizio «da parte del n.10 di Downing Street e del Cabinet Office» rispetto alle feste tenute a Downing Street in presunta violazione delle normative anti-Covid. Inoltre alcuni eventi non dovevano essere autorizzati o svolgersi nel modo in cui è successo.

Questa mattina, prima dell'annuncio sull'arrivo del rapporto a Downing Street, il primo ministro aveva parlato ai giornalisti nel corso di una visita al porto di Tilbury, nell'Essex: ha ribadito «quanto detto in passato» rispetto alla questione partygate, insistendo sul fatto di «non aver mentito» nella ricostruzione degli eventi finiti anche al centro dell'indagine avviata da Scotland Yard.

La festa di compleanno

Scotland Yard sta indagando all'interno dello scandalo partygate anche sulla festa di compleanno di Boris Johnson svoltasi nella Cabinet Room a Downing Street il 19 giugno del 2020 in presunta violazione delle regole anti-Covid, alla quale prese parte il primo ministro britannico. È quanto emerge dal rapporto Gray.



Sono in tutto 16 gli eventi finiti sotto la lente del rapporto Gray, di questi ben 12 sono oggetto dell'indagine avviata da Scotland Yard e riguardano almeno otto date diverse. I quattro non finiti sotto indagine della polizia sono tutti avvenuti nel 2020, il 15 maggio, il 27 novembre, il 10 e il 15 dicembre.

Le conclusioni

«Ci sono stati fallimenti di leadership e di giudizio» a Downing Street e nel governo «in varie occasioni». È una delle conclusioni del Rapporto sul partygate, reso pubblico dall'alta funzionaria Sue Gray, che ha condotto l'indagine interna sulle feste avvenute in pieno lockdown nel giardino della residenza privata del premier Boris Johnson. «Alcuni eventi non avrebbero dovuto essere autorizzati - si legge - altri aventi non si sarebbero dovuti sviluppare nel modo in cui è avvenuto». Inoltre, nel rapporto si stigmatizza «l'uso eccessivo di alcol», ritenuto «non appropriato in qualsiasi momento in un luogo di lavoro professionale».

Per non «compromettere» l'indagine condotta dalla polizia londinese sulle presunte violazioni delle regole del lockdown durante le feste organizzate nel giardino privato di Downing Street, è stato possibile fare solamente «riferimenti minimi» agli eventi in questione. È quanto scrive l'alta funzionaria pubblica Sue Gray nel suo rapporto sul cosiddetto 'partygatè. Per questo, scrive la Gray, «sono estremamente limitata in quello che posso rivelare riguardo a quegli eventi» e al momento «non è possibile fornire un rapporto significativo che stabilisca e analizzi le ampie informazioni fattuali che ho raccolto».