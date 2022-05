Joe Garcia, morto d'infarto il marito della prof Irma uccisa in Texas. La famiglia: «Non ha resistito al dolore»

Non c'è fine al dolore della strage in Texas che ha tolto la vita a 19 bambini e due insegnati. Il marito della professoressa uccisa a Uvalde è morto di infarto due giorni dopo la sparatoria. Joe Garcia, marito di Irma Garcia da 24 anni, è «deceduto per il dolore», ha rivelato un familiare. Con un tweet, un membro della famiglia ha confermato la notizia che Joe Garcia, marito di Irma Garcia da 24 anni, «è deceduto a causa del dolore». I due erano fidanzati al liceo e lasciano quattro figli.

BREAKING: Family members tell me Joe Garcia, the husband of Uvalde teacher Irma Garcia, just died of a heart attack. The couple had been married 24 years and has 4 children. Irma was shot and killed Tuesday trying to protect her 4th grade class. #breaking #Uvalde pic.twitter.com/X9CrD3ppXS

— Matthew Seedorff (@MattSeedorff) May 26, 2022