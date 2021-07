Jeff Bezos batte Elon Musk: con 211 miliardi di dollari è il paperone del mondo

Jeff Bezos dei record: il fondatore di Amazon arriva a valere 211 miliardi di dollari. La volata dei titoli di Amazon a Wall Street, con il Pentagono che ha annullato il maxi-contratto da 10 miliardi a Microsoft, ha arricchito Bezos di 8,4 miliardi cementando la sua posizione di paperone del mondo.

