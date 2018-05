Juncker: Ue sarà attenta al rispetto dei diritti degli africani in Italia

Parlando in generale, Juncker ha detto: «non vorrei che africani e europei pensassero che la migrazione sia l'unico problema da risolvere tra l'Africa e l'Ue. Lo giudicherei ingiurioso per il continente africano, che ha altre potenzialità, al di là del problema posto dalla migrazione». «A Abidjan a novembre, con l'Onu, abbiamo cercato di trovare risposte al rimpatrio dei migranti - ha detto Juncker -. Non nego le difficoltà di reinserire i migranti nei diversi Paesi del continente africano, continueremo a operare nella direzione di rimpatri che rispettino tutte le regole, in particolare, i diritti umani, per quegli africani, che sulla base della legge europea non hanno il diritto di restare nell'Ue».

«Il governo italiano non è ancora formato e comunque noi fondiamo il nostro lavoro non sugli annunci ma su ciò che un governo fa: certamente saremo attenti affinchè siano salvaguardati interamente i diritti degli africani che sono in Italia». Lo ha detto il presidente della Commissione,r, rispondendo alla domanda se non fosse preoccupato per quanto indicato dai partiti che intendono formare il nuovo esecutivo italiano in relazione al rimpatrio dei migranti irregolari dall'Italia. Juncker ha aggiunto che «saremo attenti che i rimpatri degli africani che non hanno diritto a restare in Europa rispettino le regole dei diritti umani».LEGGI ANCHE: Migranti, il ministro Minniti cerca accordo con Francia e Germania, sul tappeto gli accordi di ricollocamento