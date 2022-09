Javier Marias è morto, lo scrittore spagnolo tradotto in tutto il mondo perde la vita a 70 anni

È morto lo scrittore Javier Marias. Lo conferma il ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta. Aveva 70 anni. Sarebbe deceduto per le conseguenze di una polmonite. Scrittore, traduttore e giornalista, Marías ha pubblicato quindici romanzi, tra cui A Heart So White ( Corazón tan blanco, 1992 ) e Tomorrow in the Battle Think on Me ( Mañana en la batalla piensa en mí, 1994). Oltre ai suoi romanzi, ha pubblicato tre raccolte di racconti e vari saggi. Essendo uno dei romanzieri più celebri della Spagna, il suo lavoro è stato tradotto in quarantaquattro lingue e ha venduto oltre otto milioni e mezzo di copie a livello internazionale. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro, come il Rómulo Gallegos Prize (1994), l' International IMPAC Dublin Literary Award (1997), l' International Nonino Prize (2011) e il Austrian State Prize for European Literature (2011).

Javier Maris, la carriera e le opere più famose

Tra i maggiori autori spagnoli contemporanei, era nato a Madrid il 20 settembre del 1951. Laureato in filosofia ha raggiunto il successo internazionale nel 1992 con Un cuore così bianco, a cui seguono opere come Domani nella battaglia pensa a me, Quando fui mortale, L'uomo sentimentale, fino al più recente Tomas Nevinson. Romanzi e racconti con cui ha vinto i maggiori premi letterari europei. L'ultimo in ordine di tempo, a giugno, il premio Gregor von Rezzori. «Un libro alla volta, Javier Marias - si legge nella motivazione di quel riconoscimento - ha dimostrato che il romanzo ha ancora il potere di piegare questo ritmo del mondo, farlo rallentare fino quasi a fermarlo. Ma non è solo una questione di ritmo e neppure il semplice desiderio di andare controcorrente. È invece la necessità di un tempo diverso, il tempo necessario per scavare più a fondo, quasi un monito che ci ricorda di continuare a coltivare i pensieri larghi».

Gli studi

Marías ha studiato filosofia e letteratura all'Università Complutense di Madrid prima di insegnare in diverse università, tra cui la sua alma mater, le università di Oxford e Venezia e il Wellesley College nel Massachusetts- Nel 1997, è stato insignito del titolo di Re del Regno di Redonda dal suo predecessore Jon Wynne-Tyson per la sua comprensione del regno e per aver menzionato la storia di uno dei suoi precedenti re, John Gawsworth , nel suo romanzo All Anime ( Todas las almas, 1989).

