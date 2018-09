Brasile, accoltellato il candidato di destra alle presidenziali: è grave Il video dell'aggressione

Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le elezioni presidenziali del prossimo 7 ottobre in Brasile, è stato accoltellato oggi mentre partecipava in una manifestazione elettorale a Juiz de Fora, nello stato di Minas Gerais. La polizia ha detto che l'accoltellatore è stato arrestato. Bolsonaro è stato operato, e le sue condizioni sono ora definite stabili ma non potrà comunque proseguire la campagna elettorale.











L'aggressore Si chiama Adelio Bispo de Oliveira e ha 40 anni. Nel suo profilo di Facebook, l'aggressore aveva pubblicato messaggi contrari a Bolsonaro, testimonianze sulla sua partecipazione in manifestazioni di protesta contro il governo di Michel Temer e a favore della scarcerazione di Luiz Inacio Lula da Silva, così come immagini della bandiera brasiliana con la falce e il martello.



Gli interventi chirurgici ai quali è stato sottoposto Jair Bolsonaro a causa della coltellata che gli è stata inflitta all'addome impediranno probabilmente al candidato di partecipare alla campagna per il primo turno delle elezioni presidenziali. In una conferenza stampa, l'equipe medica che ha seguito Bolsonaro dopo l'attentato che ha spiegato che il dirigente politico è arrivato all'ospedale Santa Casa con una grave emorragia interna, a causa della ferita infertagli, ed è stato sottoposto ad una laparotomia d'emergenza, per valutare i danni causati dalla lama all'interno dell'addome.



I medici hanno rinvenuto lesioni minori ad una vena addominale e all'intestino tenue, che sono state controllate e ricucite, e una lesione più grande all'intestino crasso, per la quale è stato sottoposto ad una seconda operazione, una ileostomia con relativo ano artificiale. A causa della gravità delle ferite riportate e l'importanza degli interventi chirurgici, hanno aggiunto i medici, Bolsonaro dovrà rimanere ricoverato a Juiz de Fora almeno una settimana o dieci giorni, e dovrà mantenere riposo durante almeno altre tre settimane. Un nuovo intervento sarà necessario, per annullare la ileostomia, dopo che la ferita all'intestino crasso sarà guarita.

