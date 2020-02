Morto l'italiano scomparso in Australia: «Il corpo di Mattia individuato sulle Blue Mountains». Era andato a fare trekking

Le Blue Mountains si trovano a ovest di Sydney, la capitale dello stato australiano del Nuovo Galles del Sud dove Fiaschini lavorava da circa un anno come barman. «L'uomo, di 24 anni, è stato dichiarato disperso dopo essere andato a passeggiare nel bush vicino a Blackheath mercoledì 29 gennaio 2020. Verso le 14,30 (domenica 2 febbraio 2020), un gruppo di ricerca ha individuato un corpo vicino al Baltzer Lookout, vicino a Blackheath.È in corso un'operazione per recuperare il corpo. Sarà preparato un rapporto per il medico legale», si legge ancora sul sito della Polizia del Nuovo Galles del Sud. È stato individuato, secondo la polizia australiana, «il cadavere dell'escursionista italiano scomparso sulle Blue Mountains»: lo afferma la polizia dello Stato australiano del nuovo Galles del Sud in un comunicato pubblicato sul proprio sito. Il giovane «di 24 anni era scomparso mercoledì scorso», recita il testo, riferendosi a Mattia Fiaschini , senza mai citarlo per nome. Il giovane era originario di Cesenatico.

The body of a missing Italian bushwalker has been found in the Blue Mountains today.https://t.co/gOCSnbyPth — NSW Police Force (@nswpolice) February 2, 2020

Anche in Australia, Mattia aveva mantenuto viva la sua forte passione per l'escursionismo e la natura. Fiaschini era infatti considerato un trekker esperto, con alle spalle anche scalate impegnative e importanti a livello internazionale. Qualche giorno fa aveva deciso di tornare sulle Blue Mountains, era partito da solo: voleva vedere coi suoi occhi i danni lasciati dai devastanti incendi che nelle scorse settimane hanno flagellato il territorio. Ma dopo i primi sms al padre, da mercoledì scorso il giovane non aveva più dato notizie. Quando giovedì non si è presentato al lavoro è scattato l'allarme e poi le ricerche.

