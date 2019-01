Italiano muore cadendo dal sesto piano di un centro commerciale a Bangkok

di Mauro Evangelisti

Un italiano di 44 anni è morto cadendo dal sesto piano di uno dei centri commerciali più popolari e frequentati di Bangkok. Era sulle scale mobili quando è precipitato al pian terreno, tra centinaia di persone, molti turisti, che in quel momento stavano facendo shopping.L'uomo, si chiamava Federico Maistrello, romano, e dalle telecamere di sorveglianza risulta che il suo sia stato un gesto volontario. L'uomo aveva con sé il passaporto e un biglietto aereo.La Farnesina ha confermato il decesso in una nota. L’Ambasciata d’Italia a Bangkok segue la vicenda in stretto raccordo con la Farnesina e con le Autorità locali ed è in contatto con i familiari per fornire loro ogni possibile assistenza.Terminal 21 è un centro commerciale che si trova su una delle strade principali, Sukumvit, e ha una particolarità: in ogni piano riproduce una differente città del mondo come Londra e Tokyo e al piano terra ricostruisce Roma con la Bocca della verità, via Condotti e via del Corso. Nel sud-est asiatico succede non di rado che vi siano suicidi di persone che si gettano dai punti più alti di centri commerciali e aeroporti.