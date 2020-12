Italiano morto a Tenerife travolto da onda anomala durante una passeggiata: era in vacanza con il padre

Si è trasformata in tragedia la fuga dall'Italia per qualche giorno di spensieratezza. Destinazione: Tenerife, isole Canarie. Diego Nicchi, 33 anni, era sull'isola con il papà e alcuni amici quando all'improvviso, un'onda anomala lo ha travolto, uccidendolo.

Il 33enne di Anghiari (Arezzo) è morto martedì scorso a Tenerife. A dare la notizia su Facebook è stato il padre, che si trovava in vacanza con il figlio e altri amici nell'isola spagnola al largo della costa occidentale dell'Africa. Secondo quanto ricostruito, Diego Nicchi stava passeggiando con gli amici lungo un pontile quando è stato risucchiato da un'onda anomala.

Immediato l'allerta, per le ricerche si è alzato in volo anche l'elicottero della guardia costiera dell'isola. Il corpo del giovane, trascinato dalla risacca, è stato ritrovato dai soccorritori sugli scogli. Inutili i tentativi di rianimazione. Un amico di 47 anni, che faceva parte del gruppo, è riuscito a salvarsi, riportando però la frattura di una gamba. L'imprenditore di 33 anni originario di Anghiari, si era trasferito da tempo a Miercurea Ciuc, in Romania, per gestire insieme al padre un'azienda che commercializza funghi e tartufi.

