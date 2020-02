«Italiani mafiosi per genetica», bufera sulla vicepresidente dell'Argentina Kirchner

La vice presidente argentina Cristina Kirchner ha definito gli italiani «mafiosi per genetica», affermando che la «guerra giudiziaria» che la vede coinvolta «ha una componente mafiosa» «a causa dei discendenti dell'ex presidente» Mauricio Macri, di origini italiane. Kirchner ha espresso la sua posizione durante la Fiera del libro a L'Havana, ma è stata denunciata dalla Fondazione Apollo che aveva organizzato l'evento per aver «violato le norme etiche nell'esercizio della funzione pubblica».

«La componente mafiosa della guerra giudiziaria si è tradotta nella persecuzione dei miei figli e in particolare di Florencia (Kirchner, ndr)», ha detto la vice presidente argentina durante la presentazione del suo libro, 'Sinceramentè.

«Deve essere questa componente mafiosa, che deriva dai suoi antenati, come ha denunciato un noto giornalista nel quotidiano 'Página 12' quando ha parlato della Ndrangheta italiana. Sì deve essere per questi antenati», ha aggiunto riferendosi a Macri.

Denunciandola per manifestazioni «italofobiche», la Fondazione Apollo ha detto che «le espressioni usate dalla vicepresidente della Nazione presentano un carattere discriminatorio, in quanto attribuisce una sospetta condotta mafiosa di una persona ai suoi 'antenatì, come se i comportamenti etici o contrari all'etica non dipendessero dalla libera determinazione degli esseri umani, ma dalla loro discendenza, dalla loro origine etnica».

E ha aggiunto: «contrariamente alla tesi italofobica dell'ex presidente, due dei nostri più grandi leader, che incarnano onestà, distacco personale, protezione del patrimonio dello Stato e disinteresse per il patrimonio straniero e proprio, sono Manuel Belgrano e Arturo Illia, entrambi discendenti di italiani».

LE REAZIONI

«La vicepresidente dell' Argentina Cristina Kirchner ha detto che 'gli italiani sono mafiosi per geneticà. Questo è inaccettabile. Se ci sono politici argentini coinvolti con la mafia, devono essere arrestati. Ma attaccare in modo razzista tutti gli italiani, generalizzando in questo modo, è vergognoso». Lo ha detto il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, in merito alle polemiche suscitate dalle affermazioni fatte nei giorni scorsi dalla vicepresidente dell' Argentina.

«In qualità di presidente della Commissione Antimafia italiana - conclude - esprimo dura condanna verso le parole della vicepresidente argentina e chiedo formalmente le sue scuse. Questo tipo di razzismo ha leso l'immagine dei nostri connazionali nel mondo per più di un secolo, dimenticando i tanti italiani che si sono opposti alle mafie venendo uccisi dalle stesse».

«La frase di Kirchner sugli italiani 'mafiosì per genetica? Va contestualizzata, sinceramente non la penso così. Vivo in Italia dal 2001 e non ho mai avuto questa percezione. Conosco buona parte della storia del Belpaese. Non so in che contesto possa averlo detto, bisogna vedere ma se ha detto così non sono d'accordo». L'ex centrocampista argentino della Lazio, Cristian Ledesma, commenta così all'Adnkronos le esternazioni del vicepresidente argentino, Cristina Kirchner.

«Le farneticanti dichiarazioni della vicepresidente della Repubblica Argentina, Cristina Fernàndez de Kirchner, suonano a offesa non solo per la nostra comunità, ma per lo stesso popolo sudamericano». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine dei lavori, a Bruxelles, della riunione di insediamento del Comitato europeo delle Regioni, commentando le dichiarazioni dell'esponente politico secondo cui gli italiani sarebbero «mafiosi per genetica».

«È grave - aggiunge il governatore - che una personalità con ruoli di grande responsabilità si abbandoni a considerazioni che appartengono alla peggiore letteratura anti-italiana. Riconfermo, anche nella mia qualità di presidente della Regione Siciliana, i sentimenti di antica amicizia che hanno caratterizzato, per secoli, i rapporti tra i popoli delle due nazioni. Ci aspettiamo, dall'incauta e imprudente signora, le scuse formali - conclude Musumeci - e la invitiamo a venire in Sicilia per conoscere da vicino come sono morti gli italiani onesti sulla trincea della lotta alla mafia».

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA