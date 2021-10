Italia-Usa, gala Niaf a Washington. Giorgetti ospite d'onore. Tra i premiati l'ad di Fincantieri Bono

Nel suo 46esimo Gala annuale di nuovo in presenza dopo la pandemia, la Niaf (National Italian American Foundation) ha celebrato il contributo offerto dalla comunità italo-americana al successo degli Usa e al rafforzamento delle relazioni tra Italia e Stati Uniti in tutti gli ambiti di politica, economia, cultura, ricerca scientifico-tecnologica, innovazione e spazio.

Al Gala, in occasione del 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, hanno partecipato tra gli altri il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in qualità di ospite d'onore della serata, l'ambasciatrice d'Italia Mariangela Zappia e la deputata Fucsia Nissoli.

«Cosa sarebbe l'America senza il contributo dell'Italia e degli italo-americani?», ha affermato Giorgetti, valorizzando il coraggio degli italiani emigrati negli Usa che hanno contribuito a cementare l'amicizia tra i due Paesi. Zappia ha espresso gratitudine agli italo-americani per il loro contributo, passato e presente, alla costruzione di ponti tra Italia e Stati Uniti, «due bellissime democrazie che condividono valori e principi e sono quindi alleati naturali di fronte alle sfide del nostro tempo». Nel corso della serata anche un videomessaggio della first lady statunitense Jill Biden, di origini italiane. Premiati Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, Stanley Tucci, vincitore di un recente Emmy per 'Searching for Italy' della CNN, il celebrato cantautore Tony Bennett, il regista Enrico Casarosa di Luca, dell'ultimo film di Disney Pixar, e John Silvestri, Chairman della Interstate Commercial Real Estate.