Sono andati in camera per svegliarlo perché non era sceso a colazione: lo hanno trovato senza vita. È morto nel sonno l’ingegnere di Giulianova, responsabile del settore vela del circolo nautico di San Benedetto del Tronto, Andrea Patacca. L’allenatore aveva 46 anni ed era sposato con Maria Livia Bompadre che lavora assieme alla sorella e al marito di questa alla Piccola Opera Charitas.



Era in Croazia per una gara di vela con la squadra...

