Iss, allarme nella notte: modulo russo Nauka fuori controllo. I 7 astronauti costretti a manovre di emergenza

Emergenza sulla stazione spaziale che è stata fatta "deragliare" dal modulo russo Nauka, il maledetto laboratorio dalla travagliatissima vita, e con i 7 astronauti dell'Iss costretti a compiere manovre di riassetto in una situazione con pochi o punto precedenti che hanno tenuto con il fiato sospeso le sale di controllo di Houston e di Mosca. L'Iss è uscita di assetto ruotando di 45 gradi per quasi un'ora dalle 18.42, un'eternità per gli astronauti e per i tecnici a terra che hanno anche dato l'ordine di preparare la navicella CrewDragon Endeavour di SpaceX per un'eventuale evacuazione dell'Iss. Data la gravità della situazione sono state interrotte le riprese in diretta delle attività della stazione spaziale che orbita a 400 chilometri d'altezza a una velocità di 28.800 chilometri orari compiendo un'orbita completa della Terra ogni 90 minuti. In alcune fasi ci sono stati anche black out della comunicazioni

E' accaduto ieri sera tre ore dopo il tribolato attracco del Nauka avvenuto alle 15.29. Sembrava la fine della maledizione, di un'odissea durata quasi il doppio dell'Odissea visto che l'agenzia spaziale russa "combatte" con quel modulo-laboratorio ormai da venti anni al punto che c'era chi temeva ripercussioni sul vertice stesso dell'agenzia spaziale russa per colpa di questo progetto portato avanti fra mille stop&go.

Stazione spaziale, manovra di emergenza

L'attracco, pur come mille difficoltà, era comunque avvenuto e alla Tsup, la sala di controllo moscovita, si erano alzati i calici perché davvero l'ultima settimana, con il modulo in viaggio da Bajkonur all'Iss, non aveva fatto che riservare problemi con potenziali esiti catastrofici tipo la caduta incontrollata del modulo lungo 13 metri e pesante 22 tonnellate. Problemi ai motori che non sembrano accendersi e funzionare come previsto. A ogni modo Nauka si era agganciato "nominalmente" al boccaporto dell'Iss e tutti aveva potuto finalmente respirare. Tre ore dopo l'allarme che ha costretto la Nasa e Roscomos a interrompere anche le riprese in diretta della vita dell'Iss finita fuori assetto e in piena emergenza e avvolta in una nuvola di detriti perché i motori del nuovo (anzi vecchissimo) modulo si erano accesi da soli facendo ruotare la stazione spaziale (vasta come un campo da rugby) di 45 gradi, un'enormità.

L'Iss "galleggia" in orbita grazie a un complicato equilibrio di forze, una sorta di caduta controllata, bilanciata fra la velocità dell'astronave e la forza di gravità. Di tanto in tanto vanno compiute manovre con motori a razzo, compresi quelli delle navicelle-taxi per gli astronauti, per ricalibrare altitudine e assetto, ma quella avvenuta ieri è stata una manovra del tutto fuori programma, come ricorda l'indispensabile sito Astronautinews.it che con Marco Zambianchi scrive di un imprevisto piuttosto serio dopo aver vissuto in diretta la concitazione delle sale di controllo mentre venivano impartite disposizioni al comandande dell'Iss che in questo periodo è il giapponese Akihiko Hoshide, un ruolo già attribuito a Luca Parmitano e che nella prossima primavera sarà assegnato a Samantha Cristoforetti

A bordo anche il francese dell'Agenzia spaziale europea Thomas Pesquet.

Per adesso non si è capito perché razzi del modulo Nauka si sono accesi alle 18.34 (ora italiana) per quasi mezz'ora. Forse, si ipotizza adesso, un problema di software. Prima che la riprese televisive in diretta venissire sospese si è visto così che l'Iss è stata avvolta da un nuvola di piccoli detriti, ovvero i prodotti della combusione del carburante dei motori del Nauka e anche di quello di un altro modulo russo Zvezda, accesi per bilanciare la spinta del Nauka.

Nelle immagini si vede così l'Iss, in particolare i grandi pannelli solari, cambiare assetto. E' stato così deciso che i cosmonauti Oleg Novickkij e Petr Dubrov avrebbero usato anche i motori della capsula Sojuz Progress MS-17 per riportare l'Iss in assetto. Sono fasi in cui la telemetria riporta per l'astronave gli stessi termini usati per gli aerei: imbardata, beccheggio, rollio.

Gli astronauti e i cosmonauti, che secondo la Nasa non sono mai stati in pericolo, hanno dato prova di grande affidabilità affrontando una situazione che, in questa versione, non è tra le più frequenti fra quelle previste quali emergenze. Tra le conseguenze dell'imprevisto il rinvio della lancio della capsula di rifornimento CST-100 Starliner della Boeing.

Paolo Ricci Bitti

L'odissea di Nauka

La Stazione Spaziale Internazionale (Iss) si è insomma allargata con l'arrivo del nuovo modulo, il Multipurpose Laboratory Module (MLM) o più semplicemente Nauka, che ha portato in dote anche il braccio robotico Era (European Robotic Arm), dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) che favorirà anche le prossime passeggiate spaziali, comprese quelle di Samantha Cristoforetti.

Ma i timori legati all'impiego del nuovo modulo Nauka, portato in orbita dal possente lanciatore Proton, sono stati insomma comfermati. Si tratta del più grande laboratorio spaziale mai messo in orbita dalla Russia e un elemento fondamentale per il parziale 'rinnovo' della Stazione Spaziale, il cui primo tassello, il modulo Zarya, era stato messo in orbita nel 1998. La ISS si arricchisce ora di un nuovo importante modulo lungo 13 metri che garantisce una struttura per esperimenti scientifici, alloggio per sei astronauti, un nuovo bagno, un sistema di riciclo dell'urina in acqua potabile e generazione di ossigeno per almeno sei persone.

Nauka sostituisce il modulo Pirs, in orbita da oltre 20 anni, rimosso lo scorso 25 luglio e bruciato nell'impatto con l'atmosfera terrestre al termine di un rientro controllato. In questa 'ristrutturazionè si aggiunge anche ERA, il braccio robotico europeo lungo 11 metri che sarà il primo a potersi muovere lungo il versante russo della ISS dove potrà muovere carichi fino 8.000 chili con una precisione di 5 millimetri oppure dare assistenza e trasportare gli astronauti impegnati nelle operazioni extraveicolari.

Per completare l'istallazione del nuovo braccio robot saranno necessarie 5 passeggiate. Come sottolineato da Esa in occasione del lancio di Nauka ed Era da Baikonur, in Kazakhstan, il 21 luglio scorso, queste operazioni si inseriscono in un contesto di collaborazioni internazionali intenzionate a prolungare la vita della Stazione Spaziale negli anni a venire.

«Apportiamo miglioramenti costanti alla nostra casa nello spazio», aveva detto David Parker, Direttore di Esplorazione Umana e Robotica dell'ESA. A breve, aveva aggiunto Parker, «il laboratorio europeo Columbus riceverà nuovi rack per esperimenti scientifici, connessioni di dati ultraveloci e piattaforme esterne e interne». Ufficialmente gli accordi per il mantenimento in orbita della ISS sono validi fino al massimo al 2028 ma è evidente come le agenzie spaziali e da qualche tempo anche i privati stiano sviluppando varie strategie per dare una 'seconda vita' a questo avamposto. Tra gli ultimi in ordine di tempo è il progetto dell'azienda americana Axiom che prevede di lanciare tra pochi anni propri moduli, che realizzerà Thales Alenia Space - joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) - in Italia, da integrare alla ISS per realizzare il primo segmento privato che potrebbe poi dar vita - se la ISS dovesse davvero essere abbandonata - alla prima stazione spaziale privata.