In Israele è nato il vitello rosso, per i testi sacri preannuncia la fine del mondo

Ilche «porta la promessa di ripristinare la purezza biblica nel mondo» è nato. A rivelarlo è il "The Temple Institute", pubblicando su Youtube un video del giovane esemplare. Nei testi sacri cristiani ed ebraici la nascita di questo animale è collegata alla fine dei tempi: in particolare, per l', il sacrificio di un vitello rosso precederebbe la costruzione del terzo tempio e la nuova venuta del Messia.Ci sarebbero tuttavia delle perplessità. Secondo Breaking Israel News, l'animale sarebbe stato generato impiantando embrioni di red angus in tradizionali mucche domestiche israeliane. Inoltre il giovane esemplare dovrà soddisfare alcuni requisti, come quello di essere «senza macchia», e per tanto sarà attentamente esaminato da una commissione di rabbini del "The Temple Institute". Non si tratta infatti del primo esemplare di vitello rosso salito alla ribalta: altri "candidati" negli anni scorsi sono stati esaminati dalla commissione di rabbini, ma nessuno ha mai soddisfatto pienamente i requisiti. Sarà questa la volta buona per la fine del mondo?