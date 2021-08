Covid, in Israele terza dose di vaccino anche agli over 50

In Israele la terza dose di vaccini Pfizer sarà somministrata anche agli 'Over 50' che hanno ricevuto le prime due dosi oltre cinque mesi fa. Una decisione del premier israeliano Naftali Bennett per accelerare la lotta contro quella che definisce la 'Pandemia Delta'. «La campagna per la vaccinazione degli 'Over 60' è un gran successo» ha affermato. «Finora quelle vaccinazioni sono state 750 mila e proseguono. Faccio ora appello agli 'Over 50' a presentarsi alle casse mutue già oggi per vaccinarsi». Secondo i media, l'inoculazione della dose di richiamo è consigliata anche allo staff medico, al personale carcerario e ai detenuti.

In una nuova stretta, Israele ha scelto una ulteriore estensione del Green pass che, dal 18 agosto, sarà applicato dai 3 anni di età in su. In parallelo, il governo di Naftali Bennett ha approvato uno stanziamento straordinario per gli ospedali per rafforzarne le strutture mentre nel Paese scattano anche nuovi limiti al distanziamento nei centri commerciali: sarà reintrodotto, dal 18 agosto, il 'Codice viola' che autorizza la presenza massima di una sola persona ogni sette metri quadrati. È infatti sui sistemi sanitari che i governi concentrano le loro preoccupazioni, mentre la Delta si diffonde nel mondo.

